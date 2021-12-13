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14:22

Еще 12 новостроек передадут под заселение по программе реновации в декабре в Москве

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 12 новостроек, возведенных по программе реновации столичного жилфонда, передадут под заселение до конца декабря. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель департамента Сергей Левкин уточнил, что расселение участников программы запланировано в 11 районах восьми административных округов столицы:

  • в Бескудниковском районе (САО);
  • Лосиноостровском (СВАО);
  • Марьиной Роще (СВАО);
  • Северном Измайлове (ВАО);
  • Гольянове (ВАО);
  • Кузьминках (ЮВАО);
  • Южнопортовом (ЮВАО);
  • Царицыне (ЮАО);
  • Конькове (ЮЗАО);
  • Филевском Парке (ЗАО);
  • Северном Тушине (СЗАО).

В общей сложности новые квартиры получат более 5 тысяч жителей 28 домов.

"С момента запуска программы реновации в 137 стартовых домах ведется расселение жителей 383 домов, из них 67 домов отселено полностью, восемь домов – без нежилых помещений, 65 домов снесено по технологии умного сноса. Расселены или находятся в стадии расселения более 60 тысяч жителей", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жилой дом в Лосиноостровском районе, возводимый по программе реновации, получит кирпичные фасады в натуральном оттенке. В качестве основного облицовочного материала решено использовать пиленый кирпич двух оттенков: кофейного и желтого.

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