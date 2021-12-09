В ЗАО по программе реновации строятся и проектируются 30 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Западном административном округе в рамках реновации строятся 14 домов и проектируются еще 16. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Общая площадь объектов составляет около 640 тысяч квадратных метров. После ввода зданий в эксплуатацию и передачи их под заселение новые квартиры получат более чем 23,5 тысячи человек", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

В данном округе столицы под заселение уже передано 20 домов площадью более 255 тысяч квадратных метров, расселение ведется в 51 доме. Полностью расселено девять старых зданий, еще 15 демонтированы. Новые квартиры получили более 2,7 тысячи семей.

"В ЗАО в программу реновации включены 559 домов общей площадью квартир почти 1,7 миллиона квадратных метров, в которых проживают 105 тысяч человек. В округе утверждено 54 стартовые площадки, работа по их подбору продолжается", – дополняется в сообщении.

Ранее Сергей Собянин утвердил три площадки, на которых по программе реновации разместят один жилой дом и два нежилых объекта. Изменения вносятся в постановление правительства столицы от 26 сентября 2017 года № 708 ПП.

