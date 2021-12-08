Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации в 2022 году введут в эксплуатацию в Зеленограде. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время завершается возведение внутренних стен. Ведется черновая отделка, монтаж остекления и фасадные работы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

Два 11-этажных корпуса с подземной автостоянкой, которые расположены по адресу Солнечная аллея, владение 935, создаются по индивидуальному проекту. При внешней отделке применяется система вентилируемого фасада с фиброцементными плитами белого, оранжево-коричневого и серого цветов.

"Входы в новостройку оформят витражами. На стенах установят корзины для кондиционеров. Во всех квартирах остеклят балконы и лоджии. В каждой секции будет вестибюль, лифтовой холл, комната дежурного и помещение для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения", – дополняется в сообщении.

В новостройке разместят 180 квартир. Три квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан. Общая площадь составит 10 456,8 квадратного метра. Территорию у дома благоустроят и озеленят.

По словам Загрутдинова, в Зеленограде по программе реновации строятся еще два дома по адресам Георгиевский проспект, корпус 1936, и Солнечная аллея, владение 936, и проектируются три здания.

"C момента старта программы реновации в ЗелАО ввели в эксплуатацию три жилых дома площадью квартир 20 тысяч квадратных метров. Всего в ЗелАО новые квартиры получат жители 34 сносимых домов, для начала расселения подобрано девять площадок", – добавил Загрутдинов.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве с января по конец ноября 2021 года по программе реновации в новые квартиры были расселены более 22 тысяч человек.

