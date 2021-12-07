Дом по программе реновации построят на улице Камова в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На улице Камова на востоке Москвы построят дом на 185 квартир по программе реновации.

"В районе Косино-Ухтомском по адресу улица Камова, владение 24, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации", – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Комплекс будет состоять из двух восьмиэтажных корпусов. Завершить их возведение планируется в 2023 году.

Первый этаж дома будет коммерческим: его смогут занять кафе, магазины, салоны красоты и спортклубы. В вестибюле жилой части, помимо комнаты для консьержа, выделят помещения для хранения колясок, а также уборочного инвентаря. Для безопасности жильцов предусмотрят системы охраны входа, пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Прилегающую территорию благоустроят: проведут озеленение, оборудуют детскую площадку. Рядом с домом появится парковка с местами для маломобильных граждан.

Ранее стало известно, что два жилых корпуса на 431 квартиру построят по программе реновации на улице Академика Королева в районе Марфино. Также планируется построить одноэтажное нежилое здание, объединенное с жилыми корпусами колоннадой. В нем и на первых этажах корпусов разместятся помещения общественного назначения.

