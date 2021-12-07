Дом по программе реновации построят на улице Камова в Москве

14:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На улице Камова на востоке Москвы построят дом на 185 квартир по программе реновации.
"В районе Косино-Ухтомском по адресу улица Камова, владение 24, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации", – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Комплекс будет состоять из двух восьмиэтажных корпусов. Завершить их возведение планируется в 2023 году.
Первый этаж дома будет коммерческим: его смогут занять кафе, магазины, салоны красоты и спортклубы. В вестибюле жилой части, помимо комнаты для консьержа, выделят помещения для хранения колясок, а также уборочного инвентаря. Для безопасности жильцов предусмотрят системы охраны входа, пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.
Прилегающую территорию благоустроят: проведут озеленение, оборудуют детскую площадку. Рядом с домом появится парковка с местами для маломобильных граждан.
Ранее стало известно, что два жилых корпуса на 431 квартиру построят по программе реновации на улице Академика Королева в районе Марфино. Также планируется построить одноэтажное нежилое здание, объединенное с жилыми корпусами колоннадой. В нем и на первых этажах корпусов разместятся помещения общественного назначения.
"Москва сегодня": за год больше 20 тыс человек переехали в новостройки по реновации
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