Два жилых корпуса построят в Марфине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Марфино по программе реновации построят два корпуса на 431 квартиру, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Корпуса возведут на улице Академика Королева. Они будут объединены одноэтажной подземной частью с одноуровневой парковкой. Также планируется построить одноэтажное нежилое здание, объединенное с жилыми корпусами колоннадой. В нем и на первых этажах корпусов разместятся помещения общественного назначения.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, в корпусах будет 92 однокомнатных, 286 двухкомнатных и 53 трехкомнатных квартиры.

"При этом в рамках проекта в домах будут оборудованы квартиры для маломобильных групп населения", – говорится в сообщении.

Наружные стены зданий облицуют фиброцементными панелями в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором. Территорию возле дома благоустроят и озеленят.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.

Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.