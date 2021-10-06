Два миллиона квадратных метров жилья построили в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, введено 154 новых дома, из них под заселение уже передали 126 новостроек. С момента старта реализации программы началось переселение 54,9 тысячи москвичей из 360 старых домов. Новоселье отпраздновали 40,4 тысячи горожан.
"Продолжается строительство 150 домов мощностью 2,5 миллиона квадратных метров, еще 150 новостроек мощностью 2,9 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования. По технологии умного сноса демонтировано 64 старых дома", – отметил Бочкарев.
Ранее сообщалось, что в Москве началось заселение еще 11 домов по программе реновации. Квартиры получат около 7,8 тысячи участников данной программы.
Первый переезд по реновации начнется в районе Зюзино уже в октябре
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