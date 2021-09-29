Четыре новостройки по программе реновации передали под заселение в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре новостройки передали под заселение по программе реновации в столичном районе Люблино. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики.

Речь идет о зданиях на Люблинской улице, доме 111Б, корпусе 1, корпусе 2, а также доме 113, и на Краснодонской улице, домах 46/1 и 48.

В новые квартиры переедут жители Люблинской улицы и улицы Верхние Поля. Расселению в районе подлежат 152 жилых дома. Из них 10 планируют реконструировать, а не сносить.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о планах программы реновации в столичном районе Перово. Там строятся четыре новых дома, еще четыре – проектируются.