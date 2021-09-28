Дом по программе реновации построят в Текстильщиках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Текстильщики построят жилой дом по программе реновации. Соответствующую документацию согласовала Москомэкспертиза.

"В доме на улице Артюхиной запроектировано 103 квартиры с полной внутренней отделкой – 18 однокомнатных, 58 двухкомнатных, 22 трехкомнатные и 5 четырехкомнатных. Кроме того, в новостройке появится подземная одноуровневая автостоянка", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Территорию около дома благоустроят. Там оборудуют площадки для отдыха, игр и спорта, установят скамейки и урны, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Ранее глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что более 39 тысяч участников программы реновации в столице переехали в новые квартиры с момента ее старта. Он отметил, что в общей сложности расселение организовано для 47,6 тысячи участников программы из 311 старых домов.

