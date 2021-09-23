Расселение первых домов по программе реновации началось в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Царицыно началось расселение по программе реновации двух первых домов. Они находятся на улице Ереванской, доме 10, корпусах 1 и 2, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, жители этих домов переедут в новостройку, расположенную на этой же улице.
"В двух старых пятиэтажках на Ереванской улице проживают 357 человек (141 семья). С квартирами в соседней новостройке уже определились 336 человек (135 семей). В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники департамента городского имущества и пригласят для заключения соответствующих договоров. Остальные граждане продолжают осматривать предложенное жилье", – приводятся в материале слова Гамана.
Всего в Царицыне по программе реновации планируют расселить 141 жилой дом. В новые квартиры переедут 36 тысяч горожан.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что в районе подобрано 15 стартовых площадок, на которых возведут 230 тысяч квадратных метров жилья.
По его словам, помимо дома на Ереванской улице, который в настоящее время заселяется, еще два дома введены в эксплуатацию, на трех объектах ведутся строительно-монтажные работы, а девять многоэтажек проектируются.
Ранее глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что более 39 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры с момента ее старта. Он отметил, что в общей сложности расселение организовано для 47,6 тысячи участников программы из 311 старых домов.
Бочкарев добавил, что в данный момент продолжается строительство 154 домов мощностью 2,4 миллиона квадратных метров. Еще 145 домов на 3 миллиона квадратных метров сейчас проектируют.
Собянин включил в программу реновации еще один дом
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