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15:01

Собянин включил в программу реновации еще один дом

мэр Москвы город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом на улице Антонова-Овсеенко в Пресненском районе столицы включили в программу реновации. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Пятиэтажное здание, построенное в 1960 году, находится по адресу улица Антонова-Овсеенко, дом 2, строение 1. В доме проживают 45 семей.

"30 июня 2017 года состоялось общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, в котором приняли участие 70,22% собственников. За включение дома в программу реновации проголосовали 68,75%, против – 1,47%. Однако в связи с сомнениями в наличии кворума (два голоса были не засчитаны) протокол общего собрания был признан недействительным, что не позволило включить дом в программу реновации", – говорится в сообщении пресс-службы.

В марте текущего года Мосгорсуд вынес определение, обязывающее правительство Москвы повторно рассмотреть заявление о включении дома в программу реновации. По итогам рассмотрения дом был включен в программу.

На сегодняшний день в программу реновации включено 5 176 домов, в которых проживают около миллиона горожан.

"Продолжается либо завершено расселение жителей 311 домов в 113 домов-новостроек. Всего расселяются 47,6 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 39,1 тысячи человек. Для реализации программы подобраны 523 стартовые площадки общей мощностью 8,3 миллиона квадратных метров жилья", – уточнили в пресс-службе.

Программа реновации запланирована до 2032 года, она включает в себя все столичные округа и разделена на три волны расселения. Горожане получат равноценные квартиры в том же административном округе, где проживали ранее. Лидерами по масштабу расселения жителей являются Восточный и Юго-Восточный округа столицы.

Ранее стало известно, что около 20 домов планируется расселить в Головинском районе по программе реновации. В этом районе под заселение передано три новых жилых корпуса. Два из них находятся на улице Флотской, один – на Авангардной.

"Это наш город": Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

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