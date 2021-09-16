Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр столицы Сергей Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Перечень стартовых площадок – кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, – увеличился на 10 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – отмечается в сообщении.

Сообщается, что новые площадки расположены в 5 округах и 8 столичных районах. Благодаря строительству жилья на этих площадках возможно будет расселить 36 старых домов с 2 537 квартирами и предоставить современное жилье 6,5 тысячи жителей столицы.

В пресс-службе напомнили, что в программу реновации жилищного фонда в столице включено 5 175 домов. Первые москвичи въехали в новые дома еще в феврале 2018 года.

Ранее стало известно, что около 20 домов планируется расселить в Головинском районе по программе реновации. Отмечается, что в этом районе под заселение передано три новых жилых корпуса. Два из них находятся на улице Флотской, один – на Авангардной.

