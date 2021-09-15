59 жилых домов демонтировали в Москве с момента старта программы реновации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С момента старта программы реновации в столице демонтировано 59 жилых домов, 19 из них – в этом году, сообщает пресс-служба департамента строительства.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, завершился демонтаж жилого дома в Конькове на улице Введенского. Жители сносимого дома получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации.

Снос проводился за счет средств городского бюджета с использованием технологии умного сноса. Ее применяют при демонтаже всех отселенных по программе реновации домов. Основными принципами этой технологии являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

Ранее сообщалось, что 17 новостроек передали под заселение в рамках программы реновации в Западном административном округе Москвы. Первые жильцы начали переезжать в новый дом 31 августа из корпусов 1 и 2 дома 1 на улице Пивченкова. Всего в ЗАО планируется расселить 105 тысяч горожан из 559 домов. Для этого подобраны 54 стартовые площадки.

