17 новостроек по программе реновации передали под заселение в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

17 новостроек передали под заселение в рамках программы реновации в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"17-м домом стала новостройка по адресу улица Кастанаевская, дом 44а, корпус 1, в районе Фили-Давыдково", – рассказал он.

Первые жильцы начали переезжать в новый дом 31 августа из корпусов 1 и 2 дома 1 на улице Пивченкова.

Всего в ЗАО планируется расселить 105 тысяч горожан из 559 домов. Для этого подобраны 54 стартовые площадки.

По словам Загрутдинова, к настоящему времени в округе введено в эксплуатацию 20 домов по программе реновации, 11 строятся, 13 находятся на этапе проектирования, а еще 2 планируется возвести до конца текущего года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что жильцов 818 домов в ЮВАО планируется расселить по реновации. Сейчас в округе построено 22 дома, а под заселение передано 11 домов, в которых в сумме насчитывается 1 639 квартир.

