Тоннель для животных откроют под СВХ в районе "Лосиного острова"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тоннель для животных откроют на участке Северо-Восточной хорды, который проходит в районе национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Этот участок для прохождения животных построен в рамках строительства основного хода хорды. Он готов и будет эксплуатироваться после открытия СВХ", – сказал он.

Уточняется, что новый экодук станет продолжением уже существующей тропы, которая проходит под путями МЦК, и позволит животным перемещаться между частями национального парка.

Ранее Загрутдинов заявил, что специалисты планируют завершить строительство СВХ к концу 2022 года. Он также добавил, что работы на участке хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда планируется ускорить.

По словам Сергея Собянина, хордовые магистрали, строительство которых продолжается в Москве, помогут снизить нагрузку на существующую транспортную сеть, перераспределив потоки движения.

