Собянин заявил, что хорды разгрузят ТТК, МКАД, Садовое кольцо и центральную часть города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хордовые магистрали, строительство которых продолжается в Москве, помогут снизить нагрузку на существующую транспортную сеть, перераспределив потоки движения. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Сейчас идет активное строительство и Северо-Восточной, и Южной рокады, и Юго-Восточной хорды. Это последняя стройка, которая замкнет четырехугольник из хордовых магистралей, которые разгрузят и Третье транспортное кольцо, и МКАД, и Садовое кольцо, и всю историческую часть, потому что огромный поток машин, который устремляется сегодня в центр, может по этим хордам проезжать из одной части в другую, минуя историческую часть города, и это, конечно, будет серьезное улучшение транспортной ситуации", – объяснил мэр столицы.

По словам Собянина, большая часть новых хордовых магистралей располагается над землей и проходит по эстакадам и путепроводам.

Мэр также отметил, что три хорды и Южная рокада определят транспортный каркас столицы на годы вперед. Он выведет историю транспорта Москвы на новый уровень, сделав доступнее 73 района Москвы, включая десятки кварталов реновации.

Общая протяженность 4 хорд составит 133 километра (строительная длина – порядка 350 километров), что сравнимо с Третьим транспортным кольцом (ТТК). В состав хорд войдет 186 эстакад, тоннелей и мостов, а также 77 пешеходных переходов.

В настоящее время полностью построена Северо-Западная хорда, открыто движение на 6 участках Северо-Восточной хорды и трем участкам Южной рокады. На Юго-Восточной хорде строится девять участков из 10. Полное завершение работ планируется к 2023 году.

Ранее Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК. Мэр напомнил, что строительство Юго-Восточной хорды ведется поэтапно.

