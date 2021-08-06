Собянин открыл путепровод на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Мэр напомнил, что строительство Юго-Восточной хорды ведется поэтапно.

"Это один из первых таких объектов – эстакада, которая улучшит движение Нижегородского района, района Печатники и еще ряда районов Москвы. Сооружение очень сложное, является одним из этапов строительства Юго-Восточной хорды, но спасибо строителям. Ко дню своего профессионального праздника досрочно сдали этот объект, очень важный и нужный", – добавил градоначальник.

Собянин рассказал, что новая хорда соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов. Прямой ход магистрали составляет 28 километров, а с учетом съездов и заездов эта цифра вырастает до 100 километров. Ожидается, что проект поможет со сложной дорожной ситуацией на юго-востоке столицы.

Мэр Москвы отдельно поздравил строителей с их профессиональным праздником, который в этом году выпадает на 8 августа.

В рамках строительства Юго-Восточной хорды выполнено уже порядка 40% запланированных работ. Общая готовность участка от Рязанского проспекта по ТТК достигла уже 88%.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее оценил готовность транспортной развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе. По словам специалиста, объект готов примерно на треть.