Андрей Бочкарев: реконструкция развязки МКАД с Осташковским шоссе завершена на треть

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе выполнена уже на 32 процента.

"В рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предусматривается строительство 8,7 километра дорог, в том числе двух путепроводов, двух съездов-эстакад, двух боковых проездов и других дорожных объектов", – рассказал он.

В рамках проекта также будет оборудован надземный пешеходный переход, установлен шумозащитный экран и обустроены четыре остановки для общественного транспорта.

"После завершения работ улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи, в которых проживают порядка 600 тысяч человек. А также за счет перераспределения потоков значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковской", – уточнил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе рассказал о развитии инфраструктуры в Северном Медведкове.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день участок на Осташковском шоссе является для автомобилистов проблемным из-за частых заторов. В связи с этим он выразил надежду, что в следующем году стройка будет завершена, а развязка введена в эксплуатацию.