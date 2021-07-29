В Сосенском построят надземный переход

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект надземного пешеходного моста через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе получил одобрение Москомархитектуры. Строение появится близ улицы Александры Монаховой, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что благодаря остеклению и белой отделке из металлокассет строение будет иметь легкий и приятный внешний вид.

"Проект реализуется в рамках строительства транспортных развязок на данной магистрали, на участке от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны", – сообщил Кузнецов.

Отмечается, что протяженность пролета перехода составит порядка 100 метров. Его оборудуют тремя лестничными сходами с пандусами для колясок. Под мостом сможет проехать автомобиль высотой до пяти метров.

В настоящее время ведется строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, при этом некоторые ее участки уже открыты для проезда транспорта. Так, участок от Киевского до Калужского шоссе стал доступен для проезда автомобилей в 2018 году. Спустя год запустили второй участок – от Калужского шоссе до улицы Александры Монаховой.

Полностью завершить работы на всех четырех участках и запустить движение по новой дороге должны в 2024 году.

Ранее сообщалось, что развязки на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят к концу 2023 года. Планируется построить эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, а также два подземных пешеходных перехода.

