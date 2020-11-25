Как развитие дорожной сети в Москве помогает разгрузить город

В Москве продолжается масштабное строительство дорог. За последние годы в столице было открыто более тысячи километров трасс, а также отстроены сотни мостов, тоннелей и эстакад. Рассказываем, как развитие дорожной сети помогает разгрузить город.



Не менее 100 километров дорог ежегодно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Протяженность дорог Москвы сегодня составляет 3 тысячи 600 километров, и с каждым годом городская дорожная сеть только увеличивается. Учитывая рост числа автомобилей в Московском регионе, с 2011 года в столице строят не менее 100 километров дорог ежегодно.

Всего за минувшие 10 лет в городе появилось более тысячи километров новых трасс и почти 300 мостов, тоннелей и эстакад. Также строители модернизировали 15 вылетных магистралей и 17 клеверных развязок МКАД. Кроме того, было обустроено 200 километров выделенных полос для общественного транспорта.

В течение следующих трех лет планируется открыть еще 270 километров городских трасс, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Помимо того, реконструировать еще пять развязок на МКАД, завершить строительство крупных магистралей в ТиНАО, а также сформировать систему хордовых магистралей.

Хордовый каркас

Ключевым проектом для города на ближайшие несколько лет является строительство новых хорд и рокад. Всего в столице будет три хорды – Северо-Западная, Северо-Восточная и Юго-Восточная – и одна рокада – Южная. Общая их протяженность составит почти 350 километров. Планируется, что новые магистрали улучшат связь между 73 районами Москвы, где проживают порядка семи миллионов человек.

На данный момент хордовый каркас готов больше чем на 70%. Уже введены в эксплуатацию 190 километров дорог, 98 искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода.



Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Северо-Западная хорда (СЗХ) была полностью открыта для автомобилистов еще в 2019 году. Она проходит от Сколковского до Ярославского шоссе и связывает между собой четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. С запуском новой дороги ряд центральных улиц разгрузился от скопления автомобилей, а также значительно улучшилось движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД.

С открытием дороги в среднем на 15% стало меньше автомобилей на вылетных магистралях, пересекающих хорду, в частности на Мичуринском проспекте, Сколковском, Можайском, Рублевском, Звенигородском, Волоколамском, Ленинградском и Дмитровском шоссе.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Южной рокаде построили уже три участка, и она готова на две трети. После окончания строительства новая дорога станет частичным дублером МКАД и ТТК. Начинается трасса от развязки Рублевского шоссе с МКАД и заканчивается на улице Верхние Поля в Капотне.

Рокада должна соединить между собой западную, южную и юго-восточную части города. Предполагается, что она поможет разгрузить основные магистрали, а также МКАД и ТТК в Южном и Юго-Восточном округах столицы.



Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства

На Северо-Восточной хорде (СВХ) автомобилисты уже могут ездить по шести построенным участкам. Ее общая протяженность составит 106 километров. Полностью достроить трассу планируют в 2022 году.

Начинается дорога от трассы М11 Москва – Санкт-Петербург и пройдет до Косинской эстакады. Таким образом, она сформирует связь между Ярославским и Открытым шоссе. Кроме того, СВХ перераспределит потоки автомобилистов на северо-востоке столицы, а также уберет часть нагрузки с вылетных магистралей – Ярославского, Дмитровского, Щелковского шоссе, а также шоссе Энтузиастов.



Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

А Юго-Восточная хорда (ЮВХ) в 2023 году должна соединить 22 столичных района, в которых проживают около 2,5 миллиона человек. Магистраль будет полезна для пользователей нескольких крупных московских дорог: шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанского и Волгоградского проспектов, а также строящейся в ТиНАО трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, где она и будет заканчиваться. Кроме того, будущая трасса должна улучшить дорожную ситуацию в столичных районах между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.



На первом месте

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал Москве 24, что темпы строительства дорог в Москве опережают многие мегаполисы мира.

"Надо понимать, что изначально город был не очень предназначен для автомобилей, также было упущено время в 90-е годы и в начале 2000-х годов, когда нужно было больше строить дорог. Сейчас приходится догонять, и в этом смысле Москва последние 10 лет на первом месте в мире по количеству построенных дорог, развязок и других дорожных объектов", – подчеркнул эксперт.





Игорь Моржаретто автоэксперт Понятно, что приходится делать какие-то приоритеты, и Москва однозначно решила, что приоритет – это общественный транспорт. Хотя все, что можно сделать для автомобилистов, в городе и так делают.

Моржаретто пояснил, что развитие хордовых магистралей приносит больше пользы для города, чем строительство еще одной кольцевой дороги.

"Любое кольцо всегда закручивает и по закону физики – в сторону центра. Поэтому правильным было решение вместо строительства четвертого кольца сделать систему хорд и рокад, потому что в первую очередь осуществляется связка соседних районов, чтобы не было перепробегов через центр или МКАД. Также транспортный поток с помощью таких хорд и рокад выводится за пределы города – на МКАД или, как чаще происходит, вылетные магистрали", – добавил автоэксперт.



Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Завкафедрой проектирования дорог Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Павел Поспелов также рассказал Москве 24, что за последние 10 лет произошли революционные изменения и в темпах дорожного строительства, в организации движения, в общественном транспорте, и в целом в системе транспортного обслуживания населения.

"В 80-х годах прошлого века и в 90-х можно было по пальцам пересчитать дорожные объекты, которые были построены. Сейчас они выстроены в некоторую логическую систему вокруг кольцевых дорог и хордовых магистралей, впервые о которых я услышал еще в 1967 году", – пояснил эксперт.





Павел Поспелов завкафедрой проектирования дорог Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Хордовые магистрали предназначены для того, чтобы транзитный поток, который движется по Москве, не поступал в центр города. Нужно избавиться от ошибок, которые были сделаны с Ленинградским проспектом, который вел транзит через ТТК, через Садовое кольцо, через Бульварное кольцо прямиком в центр.

Поспелов добавил, что вокруг кольцевых и хордовых магистралей будет строиться локальная дорожная сеть, которая должна повысить пропускную способность улиц и улучшить качество транспортного обслуживания жителей столицы.