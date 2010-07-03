Как развивается транспортная система Москвы

За минувшие годы транспортная система в Москве преобразилась до неузнаваемости. В городе построили сотни километров новых дорог, для пассажиров открыли десятки станций метро. Кроме того, запустили масштабные проекты на железной дороге, а общественный транспорт столицы стал одним из самых современных в мире. Рассказываем о комплексном развитии столичного транспорта, которое не останавливается ни на минуту.



Новые станции метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 2011 года столичный метрополитен начал расти рекордными темпами. В Москве построили более 116 километров линий и 56 станций подземки. При этом работы в городе по сей день не останавливаются. В частности, в ближайшие три года в столице построят еще более 58 километров линий, откроют 25 новых станций и четыре депо для поездов.

Директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина пояснила, что такой стремительный темп строительства метрополитена в первую очередь связан с большой площадью города и увеличением населения, которому необходима хорошая транспортная доступность.

"Сейчас возвращаются к тому, что общественный транспорт должен доминировать. В связи с этим город должен очень сильно нарастить транспортную составляющую – это и дороги, и развязки, но также нужно расширять сеть общественного транспорта, в том числе и метро", – пояснила эксперт в беседе с Москвой 24.





Ирина Ильина директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Помимо этого, надо еще и людей привлекать тем, что они могут достаточно удобно от своего дома – где бы они ни жили – добраться до любой точки в городе. Это очень важно, поэтому в Москве ведется такая масштабная программа, которой никогда до этого не было.

В рамках подземки одним из главных проектов на сегодняшний день является строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), которая после открытия должна стать самой протяженной в мире и достигнуть 70 километров. Сейчас это почетное звание носит второе кольцо метро Пекина: его длина составляет 57 километров. Кстати, само название БКЛ для удобства планируется изменить. Сейчас москвичи выбирают имя для будущего рекордсмена.



Большая кольцевая линия будет состоять из 31 станции и трех электродепо. Первый участок ("Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк") был открыт в 2018 году, а в декабре к нему добавили станцию "Савеловская". Второй участок БКЛ ("Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово") запустили для пассажиров в марте 2020 года. До конца этого года планируется открыть движение еще на трех станциях: "Мнёвники", "Карамышевская" и "Электрозаводская".

Также метростроители продолжают протягивать новые радиальные ветки метро. Уже проектируются Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии, а также строится линия в Коммунарку, которая должна дойти до Троицка. Кроме того, модернизируют и уже существующие ветки: новые станции скоро появятся на Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской.

Железнодорожный каркас

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рельсовый транспорт в столице развивается не только под землей, но и на поверхности. За последние годы в городе запустили два крупных проекта: Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

В 2016 году в Москве полностью вошло в транспортную систему города еще одно кольцо – железнодорожное. Общая длина МЦК составляет 54 километра, оно проходит по 26 районам Москвы, где проживают более двух миллионов человек. Сейчас на кольце для пассажиров открыта 31 станция, с большинства из них можно быстро пересесть на метро. И москвичи с удовольствием пользуются новинкой.

Также знаковым событием стал долгожданный запуск в ноябре 2019 года первых двух Московских центральных диаметров (МЦД). Поезда на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" курсируют от станции Одинцово до Лобни, а на МЦД-2 "Курско-Рижский" – от Нахабина до Подольска. Суммарная длина диаметров составила 132 километра, на них расположилось 60 станций. С момента запуска МЦД перевезли уже более 100 миллионов человек. Всего же планируется открыть пять диаметральных маршрутов. До конца 2024 года должны запустить МЦД-3 "Зеленоград-Раменское", МЦД-4 "Апрелевка-Железнодорожный" и МЦД-5 "Пушкино-Домодедово".

Директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина считает, что диаметры очень удачно дополнили транспортную систему города.

"В городе важно иметь разветвленную сеть различных видов транспорта, чтобы можно было легко переходить с одного вида транспорта на другой, чтобы человек мог очень гибко выбирать себе маршрут. Неслучайно существует программа строительства транспортно-пересадочных узлов", – подчеркнула эксперт.

Для этих целей до 2023 года в Москве построят 33 транспортно-пересадочных узла (ТПУ).



Строительство дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве также продолжают строить автомагистрали, дорожные развязки и другие важные транспортные объекты. Ежегодно с 2011 года в Москве появляется не менее 100 километров новых автодорог, а за 10 лет было открыто более тысячи километров трасс и почти 300 мостов, тоннелей и эстакад. Также за это время обновили 15 вылетных магистралей и 17 клеверных развязок на пересечении с МКАД. Благодаря тому, что скорость движения на дорогах повышается, соответственно, уменьшается количество выхлопных газов, за счет этого улучшается и экологическая ситуация в прилегающих районах.

До 2023 года в Москве планируют построить еще 270 километров дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Кроме того, за это время реконструируют еще пять развязок на МКАД, завершат строить крупные магистрали в ТиНАО, а также закончат формировать систему хордовых магистралей.



Руководитель проекта "Пробок.Нет" Александр Шумский рассказал Москве 24, что строительство новых дорог помогает избежать дорожных заторов в условиях ежегодного увеличения количества автомобилей в городе.

"Если мы посмотрим, то за 10 лет на два миллиона увеличилось количество машин в Московском регионе, это гигантская цифра. А ежедневно в Москве передвигается более 3,5 миллиона уникальных машин. Еще 10 лет назад нам обещали, что будет коллапс, но мы видим, что его не случилось, город едет, средняя скорость даже стала выше. Это удалось благодаря в том числе большим вложениям в развязки и новые связки дорожной сети", – подчеркнул эксперт.

Одним из масштабных преобразований города можно назвать строительство хорд и рокад.

Всего в столице планируется сделать четыре магистрали: Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. Общая их протяженность составит почти 350 километров.

Александр Шумский пояснил, что концепция строительства хордовых связей была заложена в Генплан еще в советский период.





Александр Шумский руководитель проекта "Пробок.Нет" Дороги, которые сейчас строят, образуют некий каркас через весь город, который дает в первую очередь возможность новых маршрутов. Во-вторую очередь – разгружают старые магистрали – как радиальные, так и кольцевые – ТТК и МКАД. Иногда проще, эффективнее и дешевле построить новые дороги, чем расширять и реконструировать старые.

"Москва выбрала стратегию развития, причем комплексную. Хорды – это только часть элементов, так как город большое внимание уделяет и строительству метрополитена", – подчеркнул эксперт.



Северо-Западная хорда

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новая магистраль была полностью открыта в 2019 году, длина дороги – 83 километра. Она проходит от Сколковского до Ярославского шоссе и связывает между собой четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. С запуском новой дороги разгрузился от скопления автомобилей ряд центральных улиц, а также значительно разгрузилось Третье транспортное кольцо (ТТК) и МКАД.

Также с открытием дороги в среднем на 15% стало меньше автомобилей на вылетных магистралях, пересекающих хорду, в частности на Мичуринском проспекте, Сколковском, Можайском, Ленинградском, Рублевском, Звенигородском, Волоколамском и Дмитровском шоссе.



Южная рокада

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Южную рокаду планируют полностью достроить в 2023 году. Трасса уже готова на две трети, а после окончания строительства новая дорога по сути станет частичным дублером МКАД и ТТК. Она начинается от развязки Рублевского шоссе с МКАД и продлится до улицы Верхние Поля в Капотне.

Рокада должна между собой соединить западную, южную и юго-восточную части города. Предполагается, что новая трасса поможет разгрузить основные магистрали, а также МКАД и ТТК в Южном и Юго-Восточном округе столицы.

Северо-Восточная хорда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самой длинной хордой после окончания строительства станет Северо-Восточная. Ее общая протяженность составит 106 километров. Начинается дорога от трассы М11 Москва – Санкт-Петербург и пройдет до Косинской эстакады. Она сформирует связь между Ярославским и Открытым шоссе. Кроме того, перераспределит потоки автомобилистов на северо-востоке столицы, а также уберет часть нагрузки с вылетных магистралей – Ярославского шоссе, Дмитровского шоссе, Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов.

Полностью достроить дорогу планируют в 2022 году. Самое важное, что после открытия хорды временные затраты на дорогу для жителей северных и восточных районов Москвы сократятся более чем на 40 минут.

Юго-Восточная хорда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Юго-Восточная хорда станет одной из самых длинных среди хорд – ее общая длина составит более 100 километров. В 2023 году она должна соединить 22 столичных района, в которых проживают более 2,5 миллиона человек.

Магистраль будет пересекать несколько крупных московских дорог: шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также строящуюся в ТиНАО трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Будущая трасса должна улучшить дорожную ситуацию в районах между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.