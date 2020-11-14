Три станции БКЛ метро подготовят к запуску до конца года в Москве

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве до конца года могут открыть три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о станциях "Мневники", "Карамышевская" и "Электрозаводская". Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На западном участке Большой кольцевой линии две станции – "Мневники" и "Карамышевская" – находятся в финальной стадии готовности. Планируем до конца года подготовить их к запуску", – рассказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что архитектурно-отделочные работы на данных станциях находятся в стадии завершения. Также идет благоустройство территорий вокруг них.

На станции "Мневники" завершается монтаж инженерных сетей, систем видеонаблюдения и контроля доступа. Оснащение системами жизнеобеспечения и возведение вестибюлей завершается на станции "Карамышевская".

Кроме того, станция "Электрозаводская" также может быть запущена до конца года.

"Таким образом, мы планируем запустить в этом году в общей сложности девять станций, шесть из которых уже открыты", – заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что южный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с тремя станциями готов почти на 60%. Все три станции, расположенные на нем, также готовы более чем наполовину: станция "Зюзино" – на 66%, "Воронцовская" – на 57%, "Улица Новаторов" – на 53%.