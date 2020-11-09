Работы по отделке платформы стартовали на станции "Зюзино" БКЛ метро

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты приступили к отделке платформы на станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Началась отделка гранитом платформы станции "Зюзино" Большой кольцевой линии метро", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Как уточняется, станция будет находиться в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта. Станция запроектирована с двумя подземными вестибюлями.

Загрутдинов отметил, что в Зюзине развернута программа реновации, а в центре района появится станция, которая улучшит транспортную доступность.

Ранее сообщалось, что станция "Зюзино" Большой кольцевой линии московского метро готова на две трети. Вместе с остальными станциями южного участка она будет полностью построена в 2021 году.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

