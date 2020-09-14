Станция БКЛ "Зюзино" будет полностью построена в 2021 году – Собянин

16:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Станция "Зюзино" Большой кольцевой линии московского метро готова на две трети. Вместе с остальными станциями южного участка она будет полностью построена в 2021 году, сообщил Сергей Собянин.
"Готовность станции высокая, строительство идет по плану. К концу следующего года южный участок, включающий в себя 10 километров линий, должен быть построен", – отметил он.
Мэр также считает, что после ввода станции "Зюзино" район станет одним из лучших по обеспечению метро.
По словам председателя совета директоров компании – подрядчика ООО "ИБТ" Владимира Петрука, в настоящее время на всех станциях завершаются бетонные работы. Специалисты приступили к отделке и монтажу инженерных систем.
Строительство участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" было начато в апреле 2017 года. На участке три станции: "Улица Новаторов", "Калужская" и "Зюзино".
Ранее сообщалось, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 60%. В этом году будут готовы три станции. На западном участке завершат строительство станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", на северо-восточном – "Электрозаводской".
Большое кольцо московского метро готово на 60%
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