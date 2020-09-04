Большая кольцевая линия столичного метро готова на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 60%, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"В этом году на БКЛ полностью будут готовы три станции. На западном участке завершим строительство станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", на северо-восточном – "Электрозаводской", – рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Он добавил, что на станции "Карамышевская" в настоящее время идет монтаж инженерных систем и лифтов, а также проводятся архитектурно-отделочные работы. Специалисты уже установили эскалаторы и монолитные конструкции.

Кравцов подчеркнул, что основные конструкции станционного комплекса станции "Улица Народного Ополчения" выполнены на 85%. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, производится монтаж инженерной системы. На станциях второго этапа западного участка БКЛ "Мнёвники" и "Кунцевская" монолитные конструкции готовы более чем на 70%, уточнил гендиректор "Мосинжпроект".

Кравцов также отметил северо-восточный участок БКЛ. Он напомнил, что весной текущего года для пассажиров открыли станции "Лефортово" и "Авиамоторная". Еще на одной станции участка – "Электрозаводская" – сейчас активно ведутся монтажные и отделочные работы.

Основные монолитные конструкции станции "Сокольники", которая также является частью северо-восточного участка Большого кольца метро, выполнены почти на 60%. На станциях "Рижская" и "Марьина Роща" сейчас ведется проходка средних станционных тоннелей горным способом.

"На станции "Текстильщики" восточного участка Большого кольца метро полностью готовы основные конструкции станции, на станции "Нагатинский Затон" завершены земляные работы, на станциях "Печатники" и "Кленовый бульвар" ведутся монолитные работы", – уточнил генеральный директор "Мосинжпроекта".

По его словам, на южном участке БКЛ сейчас активно ведутся работы по реконструкции станции "Каховская", также началось строительство пересадки на станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Кравцов уточнил, что южный участок БКЛ готов более чем на 50%.

Комментируя работы на юго-западном участке БКЛ, Кравцов отметил станции "Проспект Вернадского", "Мичуринский Проспект", "Аминьевское шоссе" и "Давыдково", основные конструкции которых готовы более чем на 70%.

"Реализация самого масштабного проекта столичного метростроения – Большой кольцевой линии – ведется в графике. Вместе с тем перед нами стоит задача на перспективу – не только не снижать темпа и объемов работ, но и ускориться", – заключил Кравцов.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

