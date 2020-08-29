Определен дизайн станций БКЛ "Проспект маршала Жукова" и "Кленовый бульвар 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Названы победители международного открытого конкурса на проект дизайна двух станций Большой кольцевой линии столичной подземки. Ими стали Архитектурное бюро Асадова и бюро Zaha Hadid, говорится в публикации Сергея Собянина на странице в Instagram.

"В номинации "Проспект Маршала Жукова" победил проект архбюро Асадова. В основе образа – Орден Великой Отечественной войны, одна из самых почитаемых наград страны. Это будет яркая станция с белым обрамлением и золотыми лучами", – сообщается в записи мэра столицы.

Собянин отметил, что вторым победителем в номинации "Кленовый бульвар 2" стало всемирно известное бюро Захи Хадид. Данная станция, по словам градоначальника, будет легкой и элегантной.

Известно, что второй этап посвятили работе над конкурсными проектами. Финалисты на протяжении полутора месяцев занимались доработкой своих идей. Потом ими были представлены финальные концепции.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

Ранее сообщалось, что Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов. Лучшим объектом учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения стал детский сад в районе Новые Ватутинки.