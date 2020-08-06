Завершена проходка левого тоннеля между двумя станциями на западном участке БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершили проходку левого тоннеля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что проходкой между станциями "Хорошевская" и "Улица Народного Ополчения" занимался тоннелепроходческий комплекс "Александра". Он возвел 1 714 метров левого перегонного тоннеля.

Проходку правого тоннеля на этом же участке завершили в I квартале 2020 года. Строительство велось в условиях плотной городской застройки на максимальной глубине 28 метров.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что работы по возведению тоннеля проходили в сложных гидрогеологических условиях в обводненных тонкодисперсных песках. Проходка тоннеля велась через реку Таракановка, пути МЦД РЖД, территорию автокомбината, бизнес-центр и застройку вдоль Проспекта Маршала Жукова.

В конце июля началось строительство тоннеля между станциями "Нижегородская" и "Текстильщики" БКЛ метро. Тоннелепроходческий комплекс "Светлана" проложит правый тоннель протяженностью 375 метров от стартового котлована.

На восточном участке БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" возводится четыре станции: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Работы развернуты на всех площадках, проходка ведется еще на двух участках.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

