Строительство тоннеля началось между "Нижегородской" и "Текстильщиками" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство еще одного тоннеля началось на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Проходка стартовала на перегоне между станциями "Нижегородская" и "Текстильщики". Тоннелепроходческий комплекс "Светлана" проложит правый тоннель протяженностью 375 метров от стартового котлована, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На восточном участке БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" возводится четыре станции: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Работы развернуты на всех площадках, проходка ведется еще на двух участках.

В мае сообщалось, что "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" БКЛ планируют открыть в 2022 году. Первая расположится вдоль улицы Коломенской на пересечении с Кленовым бульваром, вторая вдоль Коломенской улицы в районе строения 7. В том же году, как ожидается, введут в эксплуатацию северо-восточный участок БКЛ.

Работы на станциях "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", входящих в состав первого пускового этапа западного участка БКЛ, должны завершить в декабре. Станцию "Сокольники" БКЛ на Сокольнической площади собираются открыть в следующем году. Через южный вестибюль с нее можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии. Бочкарев отмечал, что проходку тоннелей на всем протяжении БКЛ планируется закончить через год.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".