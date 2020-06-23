Станцию "Сокольники" БКЛ метро планируется открыть в 2021 году

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Станцию "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется открыть в следующем году, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Станцию строят на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля будут вести в переход под улицу Сокольнический Вал, к парку "Сокольники" и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на действующую станцию "Сокольники" Сокольнической линии.

Как рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сейчас идет строительство основных конструкций станционного комплекса и вестибюлей.

Строительство участка БКЛ метро от "Нижегородской" до "Савеловской" началось в 2015 году. На участке длиной 14 километров расположатся семь станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща".

Ранее в проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования, посвященного благоустройству Сокольнической площади. Благоустроить планируется всю территорию от выходов со станции до центрального входа в парк "Сокольники". Здесь появится пешеходная зона с липовыми аллеями, газонами и кустарниками.

Площадь приведут в порядок к открытию станции БКЛ метро. На ней появится новый парк.

