Москвичи примут участие в голосовании по благоустройству Сокольнической площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сокольническую площадь благоустроят с учетом мнения жителей. Голосование открылось в проекте "Активный гражданин".

На Сокольнической площади намерены создать просторную пешеходную зону от станций метро "Сокольники" и "Стромынка" до центрального входа в парк "Сокольники".

Площадь приведут в порядок к открытию станции БКЛ метро. В частности, там появятся липовая аллея, газоны и кустарники.

На выбор респондентов несколько вариантов мощения площади, декорирования вентиляционных киосков метро и обустройства зон отдыха.

Также предлагается установить исторические фонари и скамейки. Для наглядности к каждому варианту прикреплены фотографии.

Ранее сообщалось, что на Сокольнической площади появится новый парк, созданный по проекту российского архитектурного бюро Megabudka. Откроют его к сентябрю 2020 года.