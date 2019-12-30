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10:07

Движение ограничат в районе станции метро "Сокольники" с 1 января

город транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в районе станции метро "Сокольники" перекроют и ограничат с 1 января на год. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что с 1 января 2020 года водители не смогут проехать по Сокольнической площади – от Сокольнического Вала до улицы Русаковской. Также с этого же дня по 31 декабря ограничат движение по одной полосе на улице Русаковской – от Сокольнической площади до станции метро "Сокольники".

Ранее также сообщалось, что движение автотранспорта на улице Каховке ограничат на год из-за строительных работ. Изменения вступят в силу с 1 января.

Проезд будет закрыт от дома 6, корпуса 2, по улице Каховке до ООТ "Одесская улица" и от дома 9Б до дома 6, корпуса 2, по той же улице. Кроме того, недоступным сделают участок от дома 2, строения 4, по улице Каховке до дома 1, корпуса 1, по улице Малой Юшуньской.

Также говорилось о перекрытиях на нескольких улицах в Обручевском районе. На участке улицы Профсоюзной от дома 78 до дома 82 ограничат движение на трех полосах с сохранением движения транспортных средств по трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.

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