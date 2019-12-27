Движение в центре Москвы начнут ограничивать с 28 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Водителей призвали заранее планировать маршруты из-за перекрытий в центре столицы с 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Специалисты ЦОДД рекомендуют водителям отдать предпочтение городскому транспорту для поездок по городу. А тем, кто все-таки решил воспользоваться личным автомобилем, советуют заранее ознакомиться с ограничениями и учитывать их при планировании маршрутов.
Как уточняется, с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января на автомобиле нельзя будет проехать по Тверской улице – от Тверского бульвара до улицы Моховой, по Моховой улице – от улицы Воздвиженки до улицы Тверской, по Охотному ряду – от улицы Моховой до Театрального проезда, а также по Театральному проезду – от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки. Также для водителей будут недоступны Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсовый переулки.
Помимо этого, с 08:00 31 декабря до 23:00 8 января пешеходными станут Ильинка, Большой и Малый Черкасские переулки. Подробная информация обо всех ограничениях размещена на Едином транспортном портале.
Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников (с 1 по 8 января) парковка станет бесплатной на всех улицах, при этом плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.
А метрополитен и МЦК в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будут работать в круглосуточном режиме. В Рождество (в ночь с 6 на 7 января) для пассажиров продлят время работы до 02:00. Также продлят движение поездов МЦД и пригородного сообщения. А канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в новогоднюю ночь до 05:00.
Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи часть маршрутов наземного транспорта (автобусы, троллейбусы и трамваи) увеличат время работы, а некоторые будут работать круглосуточно. Проезд в метро, на МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.
Центр Москвы станет пешеходным на 10 дней
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