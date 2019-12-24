Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проезд в метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. Платить за проезд не понадобится с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, по сложившейся в последние годы традиции всю новогоднюю ночь в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта: всего 175 маршрутов, в том числе 61 маршрут – круглосуточно, 101 маршрут – до 03:30, 13 регулярных ночных маршрутов.

"На Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам)", – написал мэр.

Отмечается, что ночная работа метро, МЦК и наземного пассажирского транспорта позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах плюс 13 ночных маршрутах.

Время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи продлят до 02:00. Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.

В этом году по городу и в метро курсируют специально оформленные в новогоднем стиле поезда, автобусы, трамваи и электробусы. К праздникам выпущены новогодние билеты "Единый" тиражом 400 тысяч. Желающие смогут приобрести также праздничные карты и брелоки "Тройка".

С 31 декабря до 5:30 6 января изменится режим работы станции "Охотный ряд" Сокольнической линии. В частности, северный вестибюль будет открыт только для выхода и пересадки на станцию "Театральная" Замоскворецкой линии, а южный вестибюль – только для входа пассажиров.

Также в связи с праздниками в центре столицы ограничат движение транспорта. С 02:00 28 декабря до 22:00 6 января будут перекрыты Тверская улица – от Тверского бульвара до Моховой, Моховая улица – от Воздвиженки до Тверской, улица Охотный Ряд – от Моховой до Театрального проезда, Театральный проезд – от Охотного Ряда до Петровки, Глинищевский, Газетный, Никитский и Брюсов переулки, Большая Никитская улица – от Романова переулка до Моховой, улица Большая Дмитровка – от Охотного Ряда до Дмитровского переулка.

В случае осложнения дорожно-транспортной обстановки возможны дополнительные перекрытия отдельных улиц по инициативе ГИБДД. При этом будет гораздо больше входов на фестиваль на улицу Тверскую и выходов с него, чтобы избежать столпотворения людей.

Во время праздничного фейерверка с 23:30 31 декабря до 00:30 1 января будут перекрыты Москворецкая набережная – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Кремлевская набережная – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Раушская набережная – от Большого Устьинского моста до Большого Москворецкого моста, Софийская набережная – от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста, Большой Москворецкий мост.

С 06:00 31 декабря до 06:00 6 января будет ликвидировано парковочное пространство на Бульварном кольце на участке от улицы Пречистенки до Трубной площади.