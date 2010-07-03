Новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Две праздничные программы подготовили для жителей и гостей Москвы на время новогодних каникул. В нынешнем сезоне гуляния будут самыми продолжительными – с 31 декабря по 5 января.
Первый праздничный отрезок посвятят программе "Москва. Мечты о космосе" (31 декабря – 2 января), второй – программе "Москва. Время первых". Оба праздника объединяет тема космоса.
"В 2020 году мы отметим 55-летие со дня первого выхода человека в открытый космос, 60-летие с момента основания легендарного Центра управления полетами, и столько же исполнится Центру подготовки космонавтов. А поскольку новогодняя программа на Тверской пользуется огромной популярностью у москвичей и туристов, ее было решено продлить до шести дней", – заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
На Тверской улице оборудуют три праздничные площадки: "Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы", "Покорение. 1950-1960-е годы" и "Космическая миссия. 1970-1980-е годы". Ожидаются выступления артистов, концерты и танцевальные конкурсы. Кроме того, можно будет заняться зимними видами спорта и попробовать необычные блюда из праздничного меню, которое составят 8 столичных рестораторов.
Помимо центральных площадок праздника, ожидается, что в Москве можно будет посетить развлекательные программы на площадях Манежной и Промышленности, на ВДНХ и на Новом Арбате.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют установить дизайнерские елки с антивандальными украшениями. Речь идет о 30 праздничных деревьях, которые подготовит команда профессионалов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: