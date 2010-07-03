Новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Две праздничные программы подготовили для жителей и гостей Москвы на время новогодних каникул. В нынешнем сезоне гуляния будут самыми продолжительными – с 31 декабря по 5 января.

Первый праздничный отрезок посвятят программе "Москва. Мечты о космосе" (31 декабря – 2 января), второй – программе "Москва. Время первых". Оба праздника объединяет тема космоса.

"В 2020 году мы отметим 55-летие со дня первого выхода человека в открытый космос, 60-летие с момента основания легендарного Центра управления полетами, и столько же исполнится Центру подготовки космонавтов. А поскольку новогодняя программа на Тверской пользуется огромной популярностью у москвичей и туристов, ее было решено продлить до шести дней", – заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

На Тверской улице оборудуют три праздничные площадки: "Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы", "Покорение. 1950-1960-е годы" и "Космическая миссия. 1970-1980-е годы". Ожидаются выступления артистов, концерты и танцевальные конкурсы. Кроме того, можно будет заняться зимними видами спорта и попробовать необычные блюда из праздничного меню, которое составят 8 столичных рестораторов.

Помимо центральных площадок праздника, ожидается, что в Москве можно будет посетить развлекательные программы на площадях Манежной и Промышленности, на ВДНХ и на Новом Арбате.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют установить дизайнерские елки с антивандальными украшениями. Речь идет о 30 праздничных деревьях, которые подготовит команда профессионалов.

