"Путешествие в Рождество": 1,5 тыс концертов и 8,5 тыс мастер-классов пройдет по столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году организуют на 81 площадке в центре, жилых районах и парках. В этом сезоне площадки фестиваля также откроются на бульваре в 16-м микрорайоне Зеленограда и в сквере у Гольяновского пруда.

В фестивале примут участие производители из 55 регионов России и 22 зарубежных стран. На Манежной площади развернутся ярмарки из европейских городов – Берна, Брюсселя, Вены, Вильнюса, Копенгагена, Нюрнберга, Праги, Риги и Страсбурга. Посетители смогут сделать французские рождественские венки, приготовить конфеты и многое другое.

На площади будет установлена 20-метровая ель, вокруг которой под куполом светящегося "рождественского неба" раскинется новогодний лес. Также на этой площадке будут работать карусель, рождественская почта и библиотека.

На Тверском бульваре все желающие смогут совершить путешествие по сказке Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Одними из главных развлечений на фестивале в этом году станут ледовые шоу и катание на коньках.

Кроме того, на 15 фестивальных площадках будут работать катки с искусственным льдом. В Новопушкинском сквере, на Святоозерской улице и в сквере у Гольяновского пруда гости увидят спектакли Петра Чернышева и Татьяны Навки, а на площади Революции – шоу, поставленные Евгением Плющенко.

Для москвичей и гостей города запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, более 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов.

На 20 площадках пройдет рождественский квест, посвященный традиции празднования Нового года и Рождества в разных странах. Для участников подготовили более 80 тысяч призов.

Всего планируют установить более 2,5 тысячи елок, свыше 450 шале. Площадки "Путешествия в Рождество" будут работать до 22:00. Масштабная новогодняя программа запланирована на Тверской улице. Народные гулянья будут длиться с 31 декабря по 5 января.

Новый год можно будет встретить на Тверской улице в "космической атмосфере". На 3 площадках – "Грезы о земле и небе", "Покорение космоса" и "Космическая миссия" – расскажут историю покорения космоса. Для гостей покажут более 250 выступлений с участием танцоров и спортсменов.

В столичных парках с 13 декабря по 12 января пройдут спектакли, концерты, анимационные программы со сказочными героями, выступления жонглеров, акробатов и фокусников, мастер-классы, викторины, квесты и конкурсы.

Целый месяц площадки будут работать в "Зарядье", парках "Красная Пресня", "Фили", "Сокольники", "Кузьминки", в Бабушкинском, Лианозовском, Измайловском парках, а также в сквере по Олонецкому проезду. Открыты площадки будут с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 13:00 до 19:00 – в выходные и праздничные дни.

По традиции посетители смогут попробовать угощения и купить необычные сувениры со всей страны.