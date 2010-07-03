Около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры откроют в Москве

17:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры откроют в столице в зимний сезон 2019-2020 годов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах. Также в городе будет 63 места для моржевания.
Отмечается, что за последние годы более чем в пять раз увеличилась популярность объектов зимнего отдыха. Предполагается, что их посетят не менее 50 миллионов человек.
Центром зимнего отдыха вновь станет ВДНХ. Там 22 ноября открылся самый большой каток в Европе с искусственным льдом. На катке общей площадью 53 тысячи квадратных метров одновременно могут кататься 4,5 тысячи человек, к услугам которых – Аллея влюбленных вокруг фонтана "Каменный цветок", детская площадка для самых маленьких гостей и большое ледовое пространство для всех отдыхающих.
Из других зимних развлечений на ВДНХ есть катание с 7-метровой тюбинговой горки, на собачьих упряжках, детских снегоходах и квадроциклах.
В парке "Останкино" откроются лыжный прогулочный маршрут и бесплатный каток, в Ландшафтном парке – площадка для игры в футбол. В дни новогодних каникул на ВДНХ будет работать традиционная рождественская ярмарка. Территорию украсят восемь новогодних елок, световое оформление, арт-объекты и фотозоны. Для детей и их родителей организуют новогодние шоу.
"Дом ремесел" превратится в фабрику Деда Мороза. Там своими руками можно будет сделать подарки и принять участие в фотосессиях, а "Городская ферма" пригласит всех желающих на новогодние елки.
13 декабря откроется главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". В городе откроются 40 фестивальных площадок. Тема фестиваля – "Москва – столица Рождества! Москва – столица Нового года!".
На Манежной площади будут организованы ярмарки. Площадь украсит 22-метровая ель, которая послужит основанием "рождественского неба" над заснеженным новогодним лесом из 130 живых елок.
Всего на центральных площадках установят около 330 елок разного размера. Для посетителей подготовили культурную и благотворительную программы.
В частности, на площади Революции и в Новопушкинском сквере откроются ледовые театры, а в Камергерском переулке – "Домик добра", где будут представлены столичные благотворительные фонды.
Москвичей и гостей столицы ждут на новых окружных фестивальных площадках, где, кроме традиционных торговых шале и праздничной культурно-анимационной программы, будут работать девять новогодних катков. На Новом Арбате заработает сноуборд-парк, а на Школьной улице – рождественский керлинг.
Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.
Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.
У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работают 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов располагаются на втором этаже Центрального павильона, десять – на Центральной аллее и шесть – в зоне "Очаг".
В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.
"Это наш город": молодые музыканты будут выступать на катке в Парке Горького
Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.
В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.
Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: