Около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры откроют в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры откроют в столице в зимний сезон 2019-2020 годов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах. Также в городе будет 63 места для моржевания.

Отмечается, что за последние годы более чем в пять раз увеличилась популярность объектов зимнего отдыха. Предполагается, что их посетят не менее 50 миллионов человек.

Центром зимнего отдыха вновь станет ВДНХ. Там 22 ноября открылся самый большой каток в Европе с искусственным льдом. На катке общей площадью 53 тысячи квадратных метров одновременно могут кататься 4,5 тысячи человек, к услугам которых – Аллея влюбленных вокруг фонтана "Каменный цветок", детская площадка для самых маленьких гостей и большое ледовое пространство для всех отдыхающих.

Из других зимних развлечений на ВДНХ есть катание с 7-метровой тюбинговой горки, на собачьих упряжках, детских снегоходах и квадроциклах.

В парке "Останкино" откроются лыжный прогулочный маршрут и бесплатный каток, в Ландшафтном парке – площадка для игры в футбол. В дни новогодних каникул на ВДНХ будет работать традиционная рождественская ярмарка. Территорию украсят восемь новогодних елок, световое оформление, арт-объекты и фотозоны. Для детей и их родителей организуют новогодние шоу.

"Дом ремесел" превратится в фабрику Деда Мороза. Там своими руками можно будет сделать подарки и принять участие в фотосессиях, а "Городская ферма" пригласит всех желающих на новогодние елки.

13 декабря откроется главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". В городе откроются 40 фестивальных площадок. Тема фестиваля – "Москва – столица Рождества! Москва – столица Нового года!".

На Манежной площади будут организованы ярмарки. Площадь украсит 22-метровая ель, которая послужит основанием "рождественского неба" над заснеженным новогодним лесом из 130 живых елок.

Всего на центральных площадках установят около 330 елок разного размера. Для посетителей подготовили культурную и благотворительную программы.

В частности, на площади Революции и в Новопушкинском сквере откроются ледовые театры, а в Камергерском переулке – "Домик добра", где будут представлены столичные благотворительные фонды.

Москвичей и гостей столицы ждут на новых окружных фестивальных площадках, где, кроме традиционных торговых шале и праздничной культурно-анимационной программы, будут работать девять новогодних катков. На Новом Арбате заработает сноуборд-парк, а на Школьной улице – рождественский керлинг.

Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.

У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работают 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов располагаются на втором этаже Центрального павильона, десять – на Центральной аллее и шесть – в зоне "Очаг".

В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

"Это наш город": молодые музыканты будут выступать на катке в Парке Горького

Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным.