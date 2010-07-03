Сезон зимних развлечений в парках стартовал в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках. Традиционно он начался с открытия катков на ВДНХ и в Парке Горького, которые открыли свои двери для посетителей.

Для гостей Парка Горького организовали музыкальные концерты и праздничный салют. На катке под музыку DJ Miller работают аниматоры, на сцене выступают группы "Давинчи" и "Градусы".

В этом году каток стал еще больше, его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров, что на две тысячи больше, чем в прошлом году. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.

Главной темой в оформлении катка стал космос. Основные элементы фирменного стиля в оформлении катка и павильонов – звезда, планета и спутник. Шесть павильонов катка оформили в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах. На фасаде павильона есть три больших светодиодных медиаэкрана для трансляции видеороликов и анонсов парка.

У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работает 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов расположатся на втором этаже Центрального павильона, десять – на Центральной аллее и шесть – в зоне "Очаг".

В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

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Гости могут проехать на коньках по Главной аллее – от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие". На ледовом поле одновременно могут кататься 4,5 тысячи человек, объехать каток можно за 15–17 минут. Площадь ледового покрытия – почти три футбольных поля.

Он разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.

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Для детей напротив павильона № 66 "Советская культура" оборудовали отдельную огороженную площадку площадью 900 квадратных метров. Там ждут малышей от трех до восьми лет в сопровождении взрослых. А любители романтики могут покататься по "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Каменный цветок".

Те, кто проголодается во время катания, могут подкрепиться прямо на ледовой площадке. На ней открыты фуд-корт и ресторан.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Этой зимой в парках, на дворовых и школьных территориях будет работать 33 горки. В ЦАО откроется 128 площадок для сезонных игр и 18 пунктов проката, в том числе рядом с катками.

В Парке Горького и на ВДНХ заработали катки

На 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, семь лыжных, две конькобежные школы и три секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.

Для участников "Московского долголетия" подготовили занятия по катанию на коньках и на лыжах. Секции фигурного катания будут работать в 17 парках, а тренировки по лыжным видам спорта – в 14 парках.

Всего для москвичей и гостей столицы ожидают более двух тысяч мероприятий, куда входят ледовые шоу, театральные представления и музыкальные выступления. Горожан также ждут более 1,4 тысячи мастер-классов и 80 фестивалей.

Особое внимание во время праздничных мероприятий уделят безопасности граждан. В парках будут работать 1 040 пунктов охраны и 55 мобильных выездных групп, более 2,6 тысячи камер видеонаблюдения и 245 тревожных кнопок. Завершится зимний сезон в конце февраля 2020 года.

Сейчас город активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Там вдоль здания торгового центра проложили светящийся тоннель. На набережной Тараса Шевченко собрали гигантскую разноцветную фигуру жар-птицы. Прогулочную зону также подсветили разноцветным узором.