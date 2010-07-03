Более 90 катков откроют в центре Москвы зимой

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Этой зимой в центре Москвы будут работать 17 катков с искусственным льдом и 75 катков с естественным. Также откроют 33 горки во дворах, на школьных и парковых территориях. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.

"Катки с естественным льдом будут обустроены на территориях Чистых и Патриарших прудов с развитой инфраструктурой. В Мещанском, Тверском районах и районе Хамовники будет функционировать три коммерческих катка. "Гум-Каток" будет традиционно работать на Красной площади. В Мещанском районе будет функционировать каток для керлинга. На дворовых катках <...> будет организовано около 50 мероприятий", – сообщили в пресс-службе.

Также в Москве будет организовано четыре лыжных маршрута. Учитывая плотную застройку в округе, протяженность одного лыжного маршрута составит около 600 метров. Для прокладки лыжных маршрутов в округе есть три снегохода.

В парках, на дворовых и школьных территориях зимой будет работать 33 горки. Отмечается, что всего в ЦАО откроется 128 площадок для сезонных игр и 18 пунктов проката, в том числе рядом с катками.

Недавно Москву начали украшать к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. На Красной площади монтируют каток. На набережной Тараса Шевченко собрали большую разноцветную фигуру жар-птицы.

