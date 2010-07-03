Более 40 катков и шесть лыжных трасс откроют в Красногорске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В городском округе Красногорск зимой будут работать шесть лыжных трасс и более 40 катков.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, адресный перечень объектов будет опубликован на официальном сайте администрации.

Отмечается, что подготовка льда уже началась на стадионе "Зоркий". Площадку планируется подготовить для массовых катаний к середине ноября.

Главная новогодняя ель на площади ДК "Подмосковье" зажжет огни 14 декабря. К этому моменту будут украшены все общественные пространства округа.

Ранее заливать катки начали в столичных парках. Этой зимой в Москве будет открыто более 1,5 тысячи ледовых площадок.