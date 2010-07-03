На ВДНХ снова откроют самый большой каток в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории ВДНХ в 2019 году вновь заработает самый большой каток в Европе, передает Агентство "Москва".

Открыли каток с искусственным покрытием 28 ноября 2014 года – его общая площадь составила почти 53 тысячи квадратных метров, площадь ледового покрытия – более 20,5 тысячи.

Каток мог вмещать до 4,5 тысячи человек единовременно и вошел в Книгу рекордов России. В 2018 году на ВДНХ работали два отдельных катка "Цветник" и "Ракета", так как часть парка закрыли для реставрации фонтанов.

По словам генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова, в этом году каток откроют "в полном объеме, в тех же самых площадных характеристиках".

Ранее стала известна программа ВДНХ ко Дню города 7 и 8 сентября. Там, в частности, пройдут музыкальное светотехническое шоу "Лучший город земли", фестиваль духовых оркестров, художественные мастер-классы "ИЗОбражая будущее", урок танцев под руководством вице-чемпиона Европы Виталия Сурмы и выставка "Велосипеды. Из прошлого в будущее", где посетителей научат управлять моноколесом и гироскутерами. На Центральной аллее установят интерактивный экран, арт-объекты и тантамарески в виде популярных игрушек. Также запланирован вечерний салют.