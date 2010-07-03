В рамках "PRO лето" на Сахарова 31 августа выступят известные артисты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сразу два концерта, в которых примет участие более 20 исполнителей, состоятся на фестивале "PROлето" 31 августа.

"В рамках фестиваля "PROлето" 31 августа состоятся сразу два грандиозных концерта: они пройдут на проспекте Академика Сахарова и на площадке возле главного входа на ВДНХ. В лайна-пе – более 20 звездных исполнителей", – говорится в сообщении оргкомитета.

Отмечается, что вход на оба мероприятия будет свободный.

С 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова выступят звезды рэп, хип-хоп и поп-музыки – Тима Белорусских, Мот, Elvira T, Kristina Si, Sabi Miscc, DAVA, CYGO, Alexeev, Алексей Воробьев, Ольга Бузова, группы "Дискотека Авария", RASA, Artic & Asti, Monmart, "Против Правил".

С 19:00 до 23:00 концерт состоится на площадке около главного входа на ВДНХ. Для москвичей и гостей столицы выступят Егор Крид, Ternovoy T-Killah, Клава Кока, МИА, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, El’Man, "Руки Вверх" и другие известные исполнители.

Также в субботу на проспекте Сахарова в рамках фестиваля откроют семь спортивных площадок. Для посетителей подготовили шоу хайлайнеров и BMX'еров, мастер-классы по слэклайну, SUP-серфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу.

Во время показательных выступлений по хайлайну спортсмены будут ходить по стропе длиной 350 метров, натянутой между двумя подъемными кранами на высоте 40 метров. Все желающие смогут попробовать себя в качестве канатоходца на площадке слэклайна (в этом виде спорта стропу натягивают на высоте нескольких сантиметров от земли).

В связи с проведением различных мероприятий движение в районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой перекроют с 30 августа по 1 сентября.

Полное перекрытие будет действовать с 22:00 30 августа до 22:00 1 сентября. Оно коснется участков улицы Маши Порываевой – от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевской, проспекта Академика Сахарова – от улицы Садово-Спасской до улицы Маши Порываевой.

