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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Семь спортивных площадок откроют на фестивале "PRO лето" на проспекте Сахарова 31 августа. Для посетителей подготовили шоу хайлайнеров и BMX'еров, мастер-классы по слэклайну, SUP-серфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Во время показательных выступлений по хайлайну спортсмены будут ходить по стропе длиной 350 метров натянутой между двумя подъемными кранами на высоте 40 метров. Все желающие смогут попробовать себя в качестве канатоходца на площадке слэклайн (в этом виде спорта стропу натягивают на высоте нескольких сантиметров от земли).
30 профессиональных спортсменов на площадке Big Air (установка для катания на BMX и самокатах, состоит из разгона, трамплина и приземления) будут взлетать над толпой и показывать различные трюки.
Москвичей приглашают на фестиваль "PROлето"
В бассейне длиной 25 метров и шириной 4 метра гости смогут научиться азам SUP-серфинга (катания на доске с веслом). Для любителей футбола на фестивале пройдут мастер-классы по уличной разновидности этого вида спорта – панна-футболу.
Показательные выступления и мастер-классы пройдут и на воркаут-площадке. Инструкторы покажут самые эффективные упражнения. На площадке для уличных танцев все желающие смогут освоить самые модные танцевальные направления.
Спортивный мероприятия пройдут с 13:30 до 20:00. Вход – бесплатный. Также гостей фестиваля ждут выступления популярных исполнителей.
В этот же день с 19:00 до 23:00 на ВДНХ пройдет финальный концерт этого фестиваля.
Ранее стало известно, что в фестивале Russian Woodstock 50, который пройдет в Тульской области 14 сентября, примут участие 52 коллектива.
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