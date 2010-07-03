Более 50 групп выступят на фестивале Russian Woodstock 50

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Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
В фестивале Russian Woodstock 50, который пройдет в Тульской области 14 сентября, примут участие 52 коллектива.
Как сообщил журналистам организатор фестиваля, продюсер Игорь Сандлер, на мероприятии будет четыре сцены. Кроме того, будет зоны, где можно послушать винил, а также комнаты памяти ушедших музыкантов.
"На фестивале будет девять коллективов не из России. Мне хочется два мостика перекинуть – между Россией и Америкой, а второй мостик между 1960-1970 годами и современностью", – цитирует Сандлера Агентство "Москва".
По его словам, также будет организована сцена с мастер-классами и сцена с "музыкой улиц". В Россию приглашены участники легендарного фестиваля: Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears.
Также в Тульской области выступит американский музыкант Алекс Карлин, сольный концерт которого попал в Книгу рекордов Гинесса как самый продолжительный (32 часа). Кроме того, ожидаются группы из России и специальные гости из Европы, США и Кубы.
Russian Woodstock 50 создан в память о легендарном фестивале, который прошел в августе 1969 года в Вудстоке.
В День города 7 и 8 сентября в Москве на проспекте Академика Сахарова пройдет рок-фестиваль "НАШИ в городе".
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