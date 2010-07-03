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13:31

На проспекте Сахарова 7-8 сентября пройдет фестиваль "НАШИ в городе"

город фестивали День города культура

13:31

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На протяжении уикенда, 7 и 8 сентября, в Москве на проспекте Академика Сахарова будет проходить рок-фестиваль "НАШИ в городе". Вместе с гостями День города отпразднуют участники фестиваля "Нашествие", сообщает ИА "НСН".

Откроется мероприятие в 13:00 и будет продолжаться до самого вечера. Посетителям обещают почти 20 часов музыки. Вход сделают свободным.

На фестивале выступят как опытные исполнители, так и недавно набравшие популярность группы, представляющие современную сцену. Полный лайн-ап и расписание будут представлены уже в четверг.

Ранее стало известно, что столицу ко Дню города украсят более 2,8 тысячи праздничных конструкций. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов. К празднику оформят как традиционные площадки, так и новые благоустроенные территории в центре и административных округах. Будут украшены транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, городские и народные парки и фестивальные зоны.

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Сюжет: День города – 2019

город фестивали День города культура

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