На проспекте Сахарова 7-8 сентября пройдет фестиваль "НАШИ в городе"

На протяжении уикенда, 7 и 8 сентября, в Москве на проспекте Академика Сахарова будет проходить рок-фестиваль "НАШИ в городе". Вместе с гостями День города отпразднуют участники фестиваля "Нашествие", сообщает ИА "НСН".
Откроется мероприятие в 13:00 и будет продолжаться до самого вечера. Посетителям обещают почти 20 часов музыки. Вход сделают свободным.
На фестивале выступят как опытные исполнители, так и недавно набравшие популярность группы, представляющие современную сцену. Полный лайн-ап и расписание будут представлены уже в четверг.
Ранее стало известно, что столицу ко Дню города украсят более 2,8 тысячи праздничных конструкций. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов. К празднику оформят как традиционные площадки, так и новые благоустроенные территории в центре и административных округах. Будут украшены транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, городские и народные парки и фестивальные зоны.
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