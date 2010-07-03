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20:08

"Театральный марш" даст старт новому сезону в День города

культура театр фестивали

20:08

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Фото: предоставлено организаторами

7 сентября в саду "Эрмитаж" пройдет VII "Театральный марш" – самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом. С самого утра и до позднего вечера зрители смогут увидеть спектакли более чем 10 московских театров: Театра на Таганке, "Практики" – "Мастерской Брусникина", Центра имени Вс. Мейерхольда – театральной компании "Июльансамбль", Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театра имени Пушкина, театра "Балет Москва", "Школы современной пьесы" и других. Вход на фестиваль будет свободным.

"Открывать новый театральный сезон нашим фестивалем – добрая многолетняя традиция", – говорит продюсер "марша" Ирина Апексимова. – Мы формируем программу, исходя из предпочтений людей разных социальных групп, разных вкусовых пристрастий и возрастов, и даем зрителям возможность увидеть десятки постановок за один день. Гостей ждут драматические, пластические, музыкальные спектакли, детская программа и, конечно, праздничная атмосфера самого театрального парка Москвы".

Фото: предоставлено организаторами

Театр на Таганке представит концертную версию постановки Максима Диденко "Беги, Алиса, беги", получившей премию "Золотая маска" – 2019. Театр "Практика" – "Мастерская Брусникина" покажут site-specific спектакль Дмитрия Мелкина "Лес". В этом году постановка вошла в программу одного из крупнейших мировых театральных фестивалей Fringe в Эдинбурге. Постоянный участник "Театрального марша" театр "Балет Москва" представит спектакль "Крейцерова соната" канадского хореографа Роберта Бинета. А также детскую программу "Танц-конструктор", куда войдут фрагменты балета "Дюймовочка" и мастер-класс.

Впервые в фестивале примет участие резидент Центра имени Мейерхольда "Июльансамбль" с постановкой Ивана Комарова "Баал-концерт". Это специально подготовленная для фестиваля версия репертуарного спектакля ЦИМа "Баал" по пьесе Бертольда Брехта. "Июльансамбль" – самостоятельная театральная компания, ученики художественного руководителя ЦИМа Виктора Рыжакова. В 2019 году его спектакль "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" был признан лучшим на фестивале "Золотая маска".

Фото: предоставлено организаторами

Оркестр Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко выступит с программой "Сказки Пушкина", куда войдут произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова и Анатолия Лядова. Чтецкую программу "Любовь не выдумать нельзя" на стихи современных поэтов представит Театр имени Пушкина – в проекте примет участие молодая звезда театра Таисия Вилкова. "Школа современной пьесы" покажет open-air версию премьерного спектакля Иосифа Райхельгауза "На Трубе", посвященного 30-летию театра. А Московский независимый театр "Театр-студия "15″ представит московскую премьеру спектакля-перформанса "ПоколениЯ", созданного на фестивале "Таврида – Арт".

Среди участников детской программы – Музыкально-драматический театр "А-Я" с мюзиклом "Чудо-дерево", творческий центр "Среда" и "Вдруг-театр" со спектаклем "Умная собачка Соня" и театр "Моника и дрозд" с постановкой "Все подряд".

По традиции все площадки "Театрального марша" объединит уличный оркестр Tinto Brass Band, который будет объявлять начало каждого спектакля.

Подробная информация доступна по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами

Впервые фестиваль прошел в 2013 году в парке "Сокольники", а затем обосновался в саду "Эрмитаж", где более века назад зарождался МХАТ, проходили премьеры по чеховским пьесам "Чайка" и "Дядя Ваня" под руководством Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. За годы проведения "Театральный марш" посетили более 150 тысяч зрителей. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры города Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города – 2019. VII "Театральный марш" пройдет в рамках Года театра в России.
культура театр фестивали

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