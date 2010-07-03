"Театральный марш" даст старт новому сезону в День города

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Фото: предоставлено организаторами
7 сентября в саду "Эрмитаж" пройдет VII "Театральный марш" – самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом. С самого утра и до позднего вечера зрители смогут увидеть спектакли более чем 10 московских театров: Театра на Таганке, "Практики" – "Мастерской Брусникина", Центра имени Вс. Мейерхольда – театральной компании "Июльансамбль", Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театра имени Пушкина, театра "Балет Москва", "Школы современной пьесы" и других. Вход на фестиваль будет свободным.
"Открывать новый театральный сезон нашим фестивалем – добрая многолетняя традиция", – говорит продюсер "марша" Ирина Апексимова. – Мы формируем программу, исходя из предпочтений людей разных социальных групп, разных вкусовых пристрастий и возрастов, и даем зрителям возможность увидеть десятки постановок за один день. Гостей ждут драматические, пластические, музыкальные спектакли, детская программа и, конечно, праздничная атмосфера самого театрального парка Москвы".
Театр на Таганке представит концертную версию постановки Максима Диденко "Беги, Алиса, беги", получившей премию "Золотая маска" – 2019. Театр "Практика" – "Мастерская Брусникина" покажут site-specific спектакль Дмитрия Мелкина "Лес". В этом году постановка вошла в программу одного из крупнейших мировых театральных фестивалей Fringe в Эдинбурге. Постоянный участник "Театрального марша" театр "Балет Москва" представит спектакль "Крейцерова соната" канадского хореографа Роберта Бинета. А также детскую программу "Танц-конструктор", куда войдут фрагменты балета "Дюймовочка" и мастер-класс.
Впервые в фестивале примет участие резидент Центра имени Мейерхольда "Июльансамбль" с постановкой Ивана Комарова "Баал-концерт". Это специально подготовленная для фестиваля версия репертуарного спектакля ЦИМа "Баал" по пьесе Бертольда Брехта. "Июльансамбль" – самостоятельная театральная компания, ученики художественного руководителя ЦИМа Виктора Рыжакова. В 2019 году его спектакль "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" был признан лучшим на фестивале "Золотая маска".
Оркестр Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко выступит с программой "Сказки Пушкина", куда войдут произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова и Анатолия Лядова. Чтецкую программу "Любовь не выдумать нельзя" на стихи современных поэтов представит Театр имени Пушкина – в проекте примет участие молодая звезда театра Таисия Вилкова. "Школа современной пьесы" покажет open-air версию премьерного спектакля Иосифа Райхельгауза "На Трубе", посвященного 30-летию театра. А Московский независимый театр "Театр-студия "15″ представит московскую премьеру спектакля-перформанса "ПоколениЯ", созданного на фестивале "Таврида – Арт".
Среди участников детской программы – Музыкально-драматический театр "А-Я" с мюзиклом "Чудо-дерево", творческий центр "Среда" и "Вдруг-театр" со спектаклем "Умная собачка Соня" и театр "Моника и дрозд" с постановкой "Все подряд".
По традиции все площадки "Театрального марша" объединит уличный оркестр Tinto Brass Band, который будет объявлять начало каждого спектакля.
Подробная информация доступна по ссылке.
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