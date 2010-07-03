Более 2,8 тысячи праздничных конструкций украсит Москву

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Более 2,8 тысячи праздничных конструкций украсит столицу ко Дню города. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1 100 поздравительных плакатов, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

В этом году к празднику оформят как традиционные площадки города, так и новые благоустроенные территорий в центре и в административных округах. Будут украшены транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, городские и народные парки, фестивальные площадки.

На Лубянской площади вновь расположится стилизованная стела из медиаэкранов, на них будут транслировать виды Москвы и поздравления с Днем города. На других городских территориях разместят конструкции с живыми цветами, арки, интерактивно-познавательные конструкции, селфи-зоны, различные скамейки и качели.

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Флагами украсят Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный, Большой Устьинский, Большой Краснохолмский и Бородинский мосты, мост Победы на Ленинградском шоссе и другие мостовые сооружения. Центральные и окружные территории украсят более 400 флаговых декоративных конструкций. В этом году масштабным флаговым комплексом оформят входную группу ВДНХ.

Праздничные видеоролики можно будет увидеть на цифровых билбордах, на фасадах "домов-книжек", медиафасадах зданий на Арбате и медиафасаде здания Центрального телеграфа.

Главной темой в концепции оформления города станет 80-летие ВДНХ. Стилистическое оформление составит серия оригинальных, созданных на основе разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах орнаментов для Первой Московской ситценабивной фабрики.

"Мосгорсправка": День города

На время празднования Дня города улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд станут пешеходными. Там откроют четыре тематические площадки, посвященные символам и эпохам в истории ВДНХ.