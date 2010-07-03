Тверская станет пешеходной во время Дня города

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Тверская и близлежащие улицы – Моховая и Охотный Ряд – станут пешеходными на время празднования Дня города. Там откроют четыре тематические площадки, посвященные символам и эпохам в истории ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Площадка "Рождение легенды" будет находиться по адресу: Тверская улица, дом 8, корпус 1. На ней появится лаунж-зона "Колосья", напоминающая о фонтанах "Дружба народов" и "Золотой колос". Здесь же установят колонны и скамьи, подобные тем, что находились на ВДНХ в середине прошлого века.
Вторая площадка – "Программа возрождения" – разместится по адресу: Тверская улица, дом 6, строение 2. На ней расположится лаунж-зона "Розарий" – мини-реплика розария на ВДНХ.
У дома 2 на Охотном Ряду организуют площадку "Новая эра" с лаунж-зоной "Центральная клумба ВДНХ". На ней можно будет увидеть изгородь из кизильника, западные туи, липы с кронами кубической формы и ароматные цветы.
Еще одна площадка называется "Место встречи". Возле дома 1 на Тверской откроют лаунж-зону "Каменный цветок". Она повторит ковровый цветник на ВДНХ между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок".
Столица будет отмечать День города 7 и 8 сентября. Главной темой праздника на Тверской станет 80-летие ВДНХ.
Для гостей организуют мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и праздничный фейерверк. Программу выбрали сами горожане на голосовании в "Активном гражданине".
Городские музеи и выставочные залы в эти дни станут бесплатными. В частности, музей Высоцкого совместно с коллективом "Песни нашего века" проведет детско-юношеский песенно-поэтический марафон "Я смотрю на Москву через призму поэзии" у памятника Высоцкому на Страстном бульваре.
Всего ожидается свыше 250 мероприятий. Праздничные фейерверки запланированы в 16 парках и на 13 площадках высотных салютов.
"Это наш город": салюты ко Дню города запланированы в 16 парках
Сюжет: День города – 2019
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