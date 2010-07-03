Более 250 мероприятий пройдет в столице в День города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 250 праздничных программ пройдет в столице по случаю Дня города. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица.

Программу составили с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в "Активном гражданине". Всего проголосовали 353,8 тысячи человек. Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ. Тверскую по традиции вновь сделают пешеходной. Главной темой праздника там станет 80-летие ВДНХ.

На Тверской установят четыре тематические площадки, посвященные главной Выставке страны. Первая из них – "Рождение легенды" – расскажет о первых годах существования Выставки и о ее "визитных карточках". Там появятся арт-объекты в виде скульптуры "Рабочий и колхозница", арки Северного входа и фонтана "Золотой колос".

На площадке "Программа Возрождения" покажут, как восстанавливалась ВДНХ. Гостям предложат сфотографироваться на фоне арки и купола павильона "Космос" или макета ракеты "Восток", а также принять участие в танцевальных флешмобах.

Площадка "Место встречи" познакомит с ВДНХ как любимым местом встреч для самых разных поколений. Здесь откроется 8-метровый скалодром в виде ныне утраченного павильона "Главхладпром".

На площадке "Новая Эра" гости узнают о планах развития ВДНХ и ее современных пространствах, включая "Москвариум", ландшафтный и веревочный парки, а также парк аттракционов. Площадку украсят арт-объекты в виде арки Главного входа и здания "Москвариума".

В День города гостей ждут почти 100 концертов и спектаклей, 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 тренировок с участием профессиональных спортсменов. На праздновании выступят московские оркестры и популярные группы.

Проект "Золотая Маска" в городе" привезет на Тверскую лучшие постановки уличных театров России и зарубежья. Мастер-классы посветят ремеслам и профессиям, представленным в "Технограде" и Парке ремесел на ВДНХ.

Праздничные мероприятия пройдут на площадках по всему городу. Москвичей поздравит более тысячи популярных исполнителей. Концерты классической музыки состоятся у храма Христа Спасителя, в парке "Кусково" и "Царицыне". В Измайловском парке пройдет рок-фестиваль.

В "Музеоне" организуют театральные перформансы, творческие мастер-классы, а также модные показы молодых российских дизайнеров. На Цветном бульваре состоится благотворительный фестиваль "Добрая Москва" – ярмарка товаров, сделанных руками подопечных благотворительных фондов.

На Арбате пройдет музыкально-поэтическая программа. В парке "Зарядье" гостей ждут выступления симфонического оркестра, академического хора и уличных театров. На Поклонной горе состоятся концерты популярных радиостанций.

Мастер-классы по актерскому мастерству и хореографии проведут в Екатерининском парке. Там же пройдет обучение по созданию костюмов, а профессиональный гример расскажет, как правильно накладывать театральный грим.

На Водоотводном канале Москвы-реки пройдет SUP-регата для любителей SUP-серфинга. К участию приглашаются все желающие. Длина маршрута составит 12 километров. На площадке в Москва-Сити спортсмены установят мировой рекорд по хайлайну: они пройдут по стропе между Южной башней комплекса "Око" и небоскребом Neva Towers на высоте более 300 метров.

Спортивный праздник пройдет в "Лужниках", традиционный фестиваль инвалидного спорта – в УСЦ "Искра" на Сельскохозяйственной улице. На площадках фестиваля "Цветочный Джем" пройдет любительский конкурс цветников.

7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта. На Москворецкой, Лужнецкой и Коломенской набережных зрителей ждут фейерверки, которые запустят с барж.

7 и 8 сентября городские музеи и выставочные залы будут работать бесплатно. В частности, Музей Высоцкого совместно с коллективом "Песни нашего века" проведет детско-юношеский песенно-поэтический марафон "Я смотрю на Москву через призму поэзии" у памятника Высоцкому на Страстном бульваре.

Во дворе Мемориального Музея Скрябина состоится праздник, который завершится DJ-сетом "ТехноСкрябин". Многие музеи проведут бесплатные пешеходные экскурсии. Среди них – Дом-музей Марины Цветаевой, Галерея Ильи Глазунова, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Галерея Шилова, Музей обороны Москвы и Музей Паустовского.