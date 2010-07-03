Арт-объекты в виде символов ВДНХ украсят центр столицы в День города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва отметит свой 872-й день рождения 7 и 8 сентября. Центральной темой Дня города станет юбилей ВДНХ, в связи с чем на праздничных площадках установят более 30 масштабных арт-объектов в виде символов главной выставки.

В самом центре города гости смогут сфотографироваться на фоне арки главного входа, арки северного входа, скульптурных композиций "Рабочий и колхозница", "Тракторист и колхозница", "Боец с быком", знаменитых на весь мир фонтанов "Дружба народов", "Золотой колос", "Каменный цветок", а также республиканских павильонов, "Москвариума" и других знаковых объектов ВДНХ.

Фото: оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны"

К примеру, скульптуру "Рабочий и колхозница" установят на площадке "Рождение легенды" на Тверской улице со стороны Пушкинской площади. Высота этого арт-объекта вместе с подиумом – более пяти метров.

Гости праздника смогут пройти сквозь грандиозную арку северного входа ВДНХ. Арт-объект шириной 13 метров и высотой 8 метров украсят барельефы, посвященные животноводству, растениеводству, механизации труда – все как на оригинальной арке.

На этой же площадке появится арт-объект, изображающий фонтан "Золотой колос", один из трех главных фонтанов ВДНХ. Высота оригинала – 16 метров. На Тверской появится его копия высотой более шести метров.

Неподалеку от фонтана разместятся масштабные арт-объекты в виде павильонов "Земледелие" и "Животноводство". Там будут проходить познавательные интерактивные забавы: игры "Покорми птичек", "Чьи следы?", "Вершки и корешки" и многие другие развлечения. Помимо этого, в павильоне "Земледелие" все желающие смогут поучаствовать в игре "Стол селекции".

На этой же площадке появятся реплики скульптуры "Боец с быком" и двух статуй девушек-кролиководов, украшавших вход в павильон "Кролиководство" в 1950-е годы.

Еще одна площадка получила название "Программа Возрождения" и расположилась она на Тверской от Вознесенского переулка, до дома 7. Центральными темами площадки станут павильон "Космос" и республиканские павильоны ВДНХ. Попасть сюда можно будет, пройдя внутри впечатляющего тоннеля "Механизация" длиной 14 метров.

Сразу после этого посетители увидят Арку "Космос" высотой 6,5 метра и шириной более 13 метров. Символичным украшением этой площадки будет и арт-объект в виде готовой к запуску ракеты "Восток". Ее высота вместе с постаментом – более пяти метров.

Еще один арт-объект – 10-метровый купол павильона "Космос". Под его сводами закрепят миниатюрные макеты легендарных космических аппаратов: космического корабля "Восток-1", марсохода "Марс-2", "Лунохода-1", "Спутника-1", "Восход-2", а также "Союз Т-13" со станцией "Салют-7".

Среди республиканских павильонов на Тверской будут представлены утраченный ныне павильон "Грузинская ССР" с резными колоннами, "Казахская ССР" (нынешнее название "Металлургия"). В павильонах "Татарская АССР", "Азербайджанская ССР" (нынешнее название – "Вычислительная техника и информатика"), "Карело-Финская ССР" ("Советская печать") и "Башкирская АССР" будут проходить мастер-классы и интерактивные занятия. В "Белорусском павильоне" будут читать лекции.

В окружении павильонов гости увидят арт-объект в виде знаменитого на весь мир фонтана "Дружба народов". Композицию высотой более 10 метров украсят 16 статуй – фигуры девушек-"Республик". Вместо воды фонтан наполнят тысячами легчайших белых шариков, в которых смогут "искупаться" и взрослые, и дети.

Фото: оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны"

Площадка "Место встречи" развернется на Тверской, между домами 7 и 1. Здесь разместится знаменитый Павильон №1 ("Центральный"). Высота оригинала – 97 метров. Высота арт-объекта на праздничной Тверской – почти 10 метров. Рядом, на пространстве, символизирующем Главную аллею ВДНХ, разместится роллердром.

Также на этой площадке появится скалодром в виде легендарного павильона "Главхладпром". Оригинал этого павильона снесли в 1954 году, поэтому, посетив праздник на Тверской, гости смогут "побывать" в нем впервые за последние 65 лет.

Узнать множество интересных фактов о "Главхладпроме" и его главной продукции – мороженом – можно будет, заглянув в витрины скалодрома. Всего их будет восемь. Внутри каждой разместят мини-экспозиции. Например, посетители увидят макет первого здания "Главхладпрома", мороженое в ретро-обертках, фигуру продавщицы с тележкой мороженого и конвейер, производящий это лакомство.

Площадка "Новая эра" развернется на улицах Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд. Здесь гостей также ждет 35-метровый бассейн для sup-серфинга, который будет представлен в виде фонтана "Каменный цветок".

На пересечении Охотного ряда и Театрального проезда раскинется арка в виде павильона "Москвариум". Его посетители увидят арт-объекты в виде морских обитателей: кита, касатки, дельфинов, черепах, сивач, осьминога, медуз (длиной от 1,7 до 5 метров. Еще больше обитателей глубин можно будет рассмотреть, заглянув в 40 витрин-"аквариумов". Входом на эту площадку для тех посетителей, кто прибудет со стороны Театрального проезда, станет арт-объект – арка главного вход.

Здесь же расположится скульптура "Тракторист и колхозница" высотой более шести метров. Помимо арт-объектов, вдохновленных символами ВДНХ, на площадках появятся и необычные игровые площадки.

Например, дети смогут почувствовать себя настоящими строителями, управляя полутораметровыми строительными кранами, или порезвиться в двух больших игровых бассейнах, наполненных разноцветными шариками. Также юные гости смогут собрать роботов из деталей мягкого конструктора на липучках.

День города в Москве будут отмечать 7 и 8 сентября. Для гостей праздника организуют мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и праздничный фейерверк. Программу мероприятий выбрали сами горожане на голосовании в "Активном гражданине", участниками которого стали более 150 тысяч человек.

