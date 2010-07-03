Восемь спортивных площадок установят в столице на День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восемь спортивных объектов установят на Тверской и соседних улицах 7 и 8 сентября. Предполагается, что появится 35-метровый бассейн для сапсерфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для паркура, скейт-парк, зона для выступлений на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы, а также роллердром для фристайл-слалома – фигурного катания на роликовых коньках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Хайлайнеров в костюмах-скафандрах можно будет увидеть в небе над Тверской. Они будут ходить по стропам, натянутым на уровне крыш, что станет одним из самых ярких зрелищ праздника.

Любители велосипедов, самокатов и скейтов смогут весело и с пользой провести время на памп-треке.

Также в центре столицы установят скалодром, выполненный в виде легендарного павильона ВДНХ – "Главхладпрома". Все желающие смогут подняться на высоту восемь метров.

В этом году в программе запланированы занятия по фристайл-слалому на специальном роллердроме.

Скейт-парк будет работать на площадке "Новая эра". Здесь профессионалы продемонстрируют трюки на фристайл-самокатах.

Площадка "Биг-Эйр" будет работать на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь гости смогут посмотреть шоу-программу в исполнении 50 профессиональных спортсменов, которые покажут трюки на BMX и самокатах.

На площадке "Новая эра" на Моховой улице пройдут мастер-классы по паркуру. Любители просто понаблюдать смогут увидеть выступления профессионалов.

Кроме того, будет установлен 35-метровый бассейн для занятий sup-серфингом. Своеобразный симбиоз серфинга и гребли может освоить каждый желающий от 8 лет.

Посетители смогут прокатиться на зиплайне. Те, кто решится освоить этот аттракцион, пролетят 80 метров по стальному канату, натянутому между двумя башнями высотой шесть и 10 метров.

Спортивные шоу и занятия будут проходить с 10:00 до 22:00.

В этом году День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные гулянья продолжатся.

В прошлом году День города отмечали в столице 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 крупных праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.

