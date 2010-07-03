Танцы на роликах и покорение скалодрома. Что ждет любителей спорта в День города

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"
День города в этом году Москва будет отмечать 7 и 8 сентября, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Одной из центральных площадок праздника станет Тверская улица. Здесь пройдет грандиозный праздник, посвященный 80-летию ВДНХ.
Посетителей ждут концерты, спектакли, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры. Традиционно подготовлена и насыщенная спортивная программа. В частности, на Тверской более сотни профессиональных спортсменов проведут порядка 200 бесплатных мастер-классов. Принять в них участие смогут не менее 25 тысяч человек.
Специально ко Дню города на Тверской и соседних улицах установят восемь спортивных объектов, в том числе 35-метровый бассейн для sup-серфинга и 8-метровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, "Биг Эйр", зиплайн- и хайлайн-трассы.
В небе над Тверской можно будет увидеть "космонавтов": хайлайнеров в костюмах-скафандрах. Они будут ходить по стропам, натянутым на уровне крыш, что станет одним из самых ярких зрелищ праздника. Их выступления пройдут над площадкой "Программа Возрождения" на Тверской улице, 8/1.
Любители велосипедов, самокатов и скейтов смогут весело и с пользой провести время на памп-треке. Его установят на этой же площадке. Здесь ждут всех желающих: уровень подготовки значения не имеет. Памп-трек могут использовать как начинающие, так и профессионалы. Это лучший̆ способ отточить свои навыки катания или приступить к их освоению, начиная с пятилетнего возраста.
Почувствовать себя отважным альпинистом прямо в центре города можно будет на скалодроме, выполненном в виде легендарного павильона ВДНХ – "Главхладпрома". Под присмотром опытных тренеров взрослые и подростки смогут подняться на высоту восемь метров. Для детей от 6 лет возведут скалодром более скромной высоты – 2,5 метра. Расположится он на площадке "Место встречи" на Тверской, дом 3.
Новинкой праздника в этом году станут занятия по фристайл-слалому на специальном роллердроме. Этот вид спорта предполагает выполнение упражнений на роликовых коньках под музыку и похож на танец на роликах, фигурное катание и слалом одновременно. Уроки будут проходить в праздничные выходные с 10:00 до 22:00. Встать на ролики смогут взрослые и дети от 8 лет. Гостей также ждут показательные выступления по фристайл-слалому от профессионалов. Роллердром расположится на Тверской, 2.
Скейт-парк будет работать на площадке "Новая эра" по адресу Охотный ряд, 2. Здесь профессионалы продемонстрируют трюки на фристайл-самокатах, а инструкторы научат азам этого модного вида спорта посетителей от 5 лет.
Еще один сюрприз – площадка "Биг-Эйр". Она будет работать на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь гости смогут посмотреть шоу-программу в исполнении 50 профессиональных спортсменов, которые покажут трюки на BMX и самокатах. Стартовая горка этой площадки располагается на высоте более 10 метров, что позволяет спортсменам пролетать расстояние от 7 до 13 метров.
Желающие научиться свободно перемещаться сквозь окружающее пространство в любых обстоятельствах и на любом рельефе смогут сходить на мастер-классы по паркуру. Они рассчитаны на гостей от 6 лет и старше. Любители просто понаблюдать смогут посмотреть выступления профессионалов. Все это будет проходить на площадке "Новая эра" на Моховой улице 11, строении 11.
На этой же площадке установят 35-метровый бассейн для занятий sup-серфингом. Своеобразный симбиоз серфинга и гребли может освоить каждый желающий от 8 лет. Здесь также можно будет сделать самые необычные фото: бассейн для sup-серфинга украсит арт-объект в виде знаменитого фонтана "Каменный цветок".
Также гости от 8 лет смогут прокатиться на зиплайне. Те, кто решится освоить этот аттракцион, пролетят 80 метров по стальному канату, натянутому между двумя башнями высотой 10 и 6 метров. Причем "летать" участники будут над большим бассейном для sup-серфинга.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: