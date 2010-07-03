Танцы на роликах и покорение скалодрома. Что ждет любителей спорта в День города

Фото: Агентство "Москва"

День города в этом году Москва будет отмечать 7 и 8 сентября, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Одной из центральных площадок праздника станет Тверская улица. Здесь пройдет грандиозный праздник, посвященный 80-летию ВДНХ.

Посетителей ждут концерты, спектакли, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры. Традиционно подготовлена и насыщенная спортивная программа. В частности, на Тверской более сотни профессиональных спортсменов проведут порядка 200 бесплатных мастер-классов. Принять в них участие смогут не менее 25 тысяч человек.

Специально ко Дню города на Тверской и соседних улицах установят восемь спортивных объектов, в том числе 35-метровый бассейн для sup-серфинга и 8-метровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, "Биг Эйр", зиплайн- и хайлайн-трассы.

В небе над Тверской можно будет увидеть "космонавтов": хайлайнеров в костюмах-скафандрах. Они будут ходить по стропам, натянутым на уровне крыш, что станет одним из самых ярких зрелищ праздника. Их выступления пройдут над площадкой "Программа Возрождения" на Тверской улице, 8/1.

Любители велосипедов, самокатов и скейтов смогут весело и с пользой провести время на памп-треке. Его установят на этой же площадке. Здесь ждут всех желающих: уровень подготовки значения не имеет. Памп-трек могут использовать как начинающие, так и профессионалы. Это лучший̆ способ отточить свои навыки катания или приступить к их освоению, начиная с пятилетнего возраста.

Почувствовать себя отважным альпинистом прямо в центре города можно будет на скалодроме, выполненном в виде легендарного павильона ВДНХ – "Главхладпрома". Под присмотром опытных тренеров взрослые и подростки смогут подняться на высоту восемь метров. Для детей от 6 лет возведут скалодром более скромной высоты – 2,5 метра. Расположится он на площадке "Место встречи" на Тверской, дом 3.

Новинкой праздника в этом году станут занятия по фристайл-слалому на специальном роллердроме. Этот вид спорта предполагает выполнение упражнений на роликовых коньках под музыку и похож на танец на роликах, фигурное катание и слалом одновременно. Уроки будут проходить в праздничные выходные с 10:00 до 22:00. Встать на ролики смогут взрослые и дети от 8 лет. Гостей также ждут показательные выступления по фристайл-слалому от профессионалов. Роллердром расположится на Тверской, 2.

Скейт-парк будет работать на площадке "Новая эра" по адресу Охотный ряд, 2. Здесь профессионалы продемонстрируют трюки на фристайл-самокатах, а инструкторы научат азам этого модного вида спорта посетителей от 5 лет.

Еще один сюрприз – площадка "Биг-Эйр". Она будет работать на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь гости смогут посмотреть шоу-программу в исполнении 50 профессиональных спортсменов, которые покажут трюки на BMX и самокатах. Стартовая горка этой площадки располагается на высоте более 10 метров, что позволяет спортсменам пролетать расстояние от 7 до 13 метров.

Желающие научиться свободно перемещаться сквозь окружающее пространство в любых обстоятельствах и на любом рельефе смогут сходить на мастер-классы по паркуру. Они рассчитаны на гостей от 6 лет и старше. Любители просто понаблюдать смогут посмотреть выступления профессионалов. Все это будет проходить на площадке "Новая эра" на Моховой улице 11, строении 11.

На этой же площадке установят 35-метровый бассейн для занятий sup-серфингом. Своеобразный симбиоз серфинга и гребли может освоить каждый желающий от 8 лет. Здесь также можно будет сделать самые необычные фото: бассейн для sup-серфинга украсит арт-объект в виде знаменитого фонтана "Каменный цветок".

Также гости от 8 лет смогут прокатиться на зиплайне. Те, кто решится освоить этот аттракцион, пролетят 80 метров по стальному канату, натянутому между двумя башнями высотой 10 и 6 метров. Причем "летать" участники будут над большим бассейном для sup-серфинга.